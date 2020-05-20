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Ростовские власти предложили снять ограничения в части муниципалитетов

20 мая 2020, 09:10
Фото: RostovGazeta
Власти Ростовской области намерены к четвергу подготовить план ослабления ограничительных мер в части районов, сообщил заместитель губернатора Сергей Бондарев.

По его словам, основная часть территориальных образований Ростовской области выполняет требования и необходимые показатели. Замгубернатора предложил выделить в отдельную категорию районы, в которых требования не выполняют и сохранить на них все введенные ранее ограничения. В остальных районах предлагается начать вводить послабления режима самоизоляции.

При этом, по мнению главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, для того, чтобы ослабить ограничительные меры в некоторых районах области, необходимо исключить из общей статистики Сальск, Мясниковский район, Донецк, Зверево.

«Нужно без них посчитать показатели и начать вводить часть послаблений. Но этот вопрос нужно решить индивидуально и сделать послабления не по всей области, а исключив районы, где более напряженные ситуации», — пояснила Быковская. Она добавила, что в таких районах можно будет запускать работу дежурных групп в детских садах, о которых давно просят жители региона.

Предложение было поддержано и главой регионального Роспотребнадзора Евгением Ковалевым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить предложения к четвергу, 21 мая.

Напомним, что на 20 мая в регионе было зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 2784 человек, 989 пациентов выздоровели и 33 спасти не удалось.

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