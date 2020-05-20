Ростовские власти предложили снять ограничения в части муниципалитетов

«Нужно без них посчитать показатели и начать вводить часть послаблений. Но этот вопрос нужно решить индивидуально и сделать послабления не по всей области, а исключив районы, где более напряженные ситуации», — пояснила Быковская. Она добавила, что в таких районах можно будет запускать работу дежурных групп в детских садах, о которых давно просят жители региона.