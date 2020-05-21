Четверг в Ростове: 3 тыс заболевших коронавирусом и «сухой закон» в День защиты детей

Так, Ростовская область вновь побила рекорд по суточному приросту инфицированных коронавирусом. За последние 24 часа в регионе было зарегистрировано 142 новых случаев заражения, а общее число заболевших достигло 2926 человек. Уровень заболеваемости составил 69,3 человека на 100 тысяч населения.
По числу заражений область поднялась на восьмое место в списке российских регионов. Вершину рейтинга по-прежнему возглавляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В десятку также вошли Нижегородская область, Дагестан, Свердловская область, Краснодарский край, Калужская и Тульская области.
При этом в Ростовской области за все время 1071 пациент выздоровел (36% от общего числа инфицированных) и 33 спасти не удалось. Уровень смертности от COVID-19 в регионе составил 1,1%.
Несмотря на пандемию, Ростовской области удалось сохранить лидирующие позиции по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, на 21 мая сельхозтоваропроизводители Ростовской области поставили на зарубежные рынки 6,1 миллиона тонн продукции на сумму 1,76 миллиарда рублей.
При этом власти региона готовятся с сокращению оборотов розничной торговли, которому способствует снижение покупательской способности. В среднем по стране снижение оборота розницы может достичь 40%.
В Ростовской области традиционно объявили о запрете на продажу алкоголя 1 июня. «Сухой закон» был объявлен на сутки. Нарушителям данного ограничения грозит административный штраф.
Кстати, в этом году запрет на продажу алкоголя не был введен на День последнего звонка 25 мая. Праздничные мероприятия в школах были отменены из-за коронавируса.
При этом президент Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ с 29 июня. Сдавать его будут выпускники, поступающие в вузы. Остальным глава государства пообещал выдать аттестаты без экзаменов.
Уровень воды в Цимлянском водохранилище опустился до отметки в 33,44 метра по Балтийской системе. Этот показатель ниже нормы на 2,56 метра. В Донском бассейновом водном управлении сообщили, что с 21 февраля по 19 мая в водохранилище поступило 3,55 кубического метра воды или всего треть от нормы.
Малая водность сохраняется и в целом в бассейне реки Дон в Ростовской области, но водохранилища региона функционируют в штатном режиме.