Четверг в Ростове: 3 тыс заболевших коронавирусом и «сухой закон» в День защиты детей

Уровень воды в Цимлянском водохранилище опустился до отметки в 33,44 метра по Балтийской системе. Этот показатель ниже нормы на 2,56 метра. В Донском бассейновом водном управлении сообщили, что с 21 февраля по 19 мая в водохранилище поступило 3,55 кубического метра воды или всего треть от нормы.