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Posted 21 мая 2020, 13:11

Published 21 мая 2020, 13:11

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Власти Ростовской области ожидают падения оборотов розничной торговли из-за пандемии

21 мая 2020, 13:11
Сюжет
Коронавирус
В апреле-мае 2020 года в Ростовской области произойдет снижение оборотов розничной торговли, сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

По ее словам, из-за снижения покупательской способности в связи с коронавирусом в апреле-мае ожидается падение объемов продаж товаров. В среднем по стране ожидается сокращение на 30-40%. При этом непродовольственные товары могут просесть еще сильнее.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли в Ростовской области составил 231,7 миллиарда рублей, на оборот продовольственных товаров приходится 111,2 миллиарда рублей. В 2019 году оборот розницы в регионе достигал 975,6 миллиарда рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщил при этом, что дефицита каких-либо категорий товаров в регионе нет.

Ранее сообщалось, что в период пандемии коронавируса Ростовская область увеличила экспорт продукции АПК.

#Экономика#Коронавирус#Новости
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