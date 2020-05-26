Новые виды клещей могут погубить урожай зерновых в Ростовской области

Posted 26 мая 2020, 09:50
Published 26 мая 2020, 09:50
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
«Проблема вредоносности злаковых клещей в нашем регионе приобрела хозяйственное значение не так давно, в последние 6-7 лет в связи с изменением климата и расширением площадей с минимальной обработкой почвы», — сказано в сообщении.
В 2013 году на территории Сальского и Целинского районов выявили зимнего зернового клеща, который поедает молодые всходы с поздней осени до ранней весны. За семь лет ареал зимнего зернового клеща расширился, его стали находить повсеместно, кроме северных районов.
В мае 2020 года в полях области выявили бриобию злаковую и хлебного клеща, которые питаются не подпочвенными ростками, как зимний клещ, а уже проросшими стеблями и листьями поздней весной. В итоге побег злака вянет или полностью погибает, кроме того, клещи могут быть переносчиками вирусов и спор фитопатогенных грибов рода Фузариум.