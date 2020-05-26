Новые виды клещей могут погубить урожай зерновых в Ростовской области

В мае 2020 года в полях области выявили бриобию злаковую и хлебного клеща, которые питаются не подпочвенными ростками, как зимний клещ, а уже проросшими стеблями и листьями поздней весной. В итоге побег злака вянет или полностью погибает, кроме того, клещи могут быть переносчиками вирусов и спор фитопатогенных грибов рода Фузариум.