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Posted 26 мая 2020, 09:50

Published 26 мая 2020, 09:50

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Новые виды клещей могут погубить урожай зерновых в Ростовской области

Новые виды клещей могут погубить урожай зерновых в Ростовской области

26 мая 2020, 09:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В последние годы в Ростовской области активизировались новые виды клещей, которые могут погубить урожай зерновых культур, сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора.

«Проблема вредоносности злаковых клещей в нашем регионе приобрела хозяйственное значение не так давно, в последние 6-7 лет в связи с изменением климата и расширением площадей с минимальной обработкой почвы», — сказано в сообщении.

В 2013 году на территории Сальского и Целинского районов выявили зимнего зернового клеща, который поедает молодые всходы с поздней осени до ранней весны. За семь лет ареал зимнего зернового клеща расширился, его стали находить повсеместно, кроме северных районов.

В мае 2020 года в полях области выявили бриобию злаковую и хлебного клеща, которые питаются не подпочвенными ростками, как зимний клещ, а уже проросшими стеблями и листьями поздней весной. В итоге побег злака вянет или полностью погибает, кроме того, клещи могут быть переносчиками вирусов и спор фитопатогенных грибов рода Фузариум.

Ранее заморозки повредили побеги озимых и яровых в Ростовской области.

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#Экономика#Новости
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