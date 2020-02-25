В Ростовской области закончилась земля для посева озимых

Глава министерства Константин Рачаловский заявил, что для региона важной культурой является озимая пшеница. Это связано с высоким качеством и рентабельностью.
Отмечается, что за последнее время посевные площади для нее увеличились на 500 тысяч гектаров. Под урожай текущего года засеяли 2,8 миллиона гектаров.
«Это предельная по севообороту площадь. Больше сеять нельзя. В дальнейшем возможно только интенсивное развитие», — заявил министр.
Также стало известно, что за последние пять лет производство продукции сельского хозяйства выросло на 21%, пищевой промышленности — на 8%. Зарплата в этой сфере увеличилась на 40%.