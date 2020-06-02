Вдвое увеличивший прибыль «Азимуту» обратился за льготным кредитом на зарплаты

Кредит авиакомпании «Азимут» в размере 49 миллионов рублей был предоставлен в рамках новой госпрограммы под 2% годовых. Если компания сохранит 90% персонала, проценты по кредиту будут списаны.
Сумма льготного кредита определяется количеством сотрудников у компании-заемщика, умноженных на сумму МРОТ и месяцы до 1 декабря 2020 года. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.
При этом по итогам 2019 года АО «Авиакомпания «Азимут» вдвое увеличила выручку, которая сложилась в размере 7,1 миллиарда рублей. Также в минувшем году авиаперевозчику удалось выйти на прибыль, которая составила 84, миллиона рублей. В 2018 году убыток предприятия превышал 464 миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, АО «Авиакомпания Азимут» было создано в 2014 году. В качестве основного вида деятельности указано перевозка воздушным пассажирским транспортом. Гендиректором компании является Павел Екжанов. «Азимут» с декабря 2017 года является базовым перевозчиком аэропорта Платов в Ростове.