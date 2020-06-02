Вдвое увеличивший прибыль «Азимуту» обратился за льготным кредитом на зарплаты

При этом по итогам 2019 года АО «Авиакомпания «Азимут» вдвое увеличила выручку, которая сложилась в размере 7,1 миллиарда рублей. Также в минувшем году авиаперевозчику удалось выйти на прибыль, которая составила 84, миллиона рублей. В 2018 году убыток предприятия превышал 464 миллиона рублей.