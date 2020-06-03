Еще одного больного с коронавирусом в Ростовской области подключили к ИВЛ

Так, по данным на 3 июня, в тяжелом состоянии из-за коронавируса в госпиталях региона находятся 30 пациентов. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа к ИВЛ подключили еще одного пациента.