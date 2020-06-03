Еще одного больного с коронавирусом в Ростовской области подключили к ИВЛ

Posted 3 июня 2020, 09:32
Published 3 июня 2020, 09:32
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Так, по данным на 3 июня, в тяжелом состоянии из-за коронавируса в госпиталях региона находятся 30 пациентов. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа к ИВЛ подключили еще одного пациента.
В «ковидных» госпиталях остаются свободными еще 2089 коек или 78,4% от всего фонда. Сейчас в них находятся 575 пациентов.
Как сообщалось ранее, за сутки в Ростовской области было зафиксировано 178 случаев инфицирования коронавирусом в 25 городах и районах. Общее количество заражений составило 5373 случая. Из них выздоровели 1950 человек, 40 скончались.
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