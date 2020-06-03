Почти 2 тыс человек вылечились после коронавируса в Ростовской области

При этом лидерами по количеству заражений стали Ростов-на-Дону, где было зафиксировано 116 случаев, Батайск с девятью новыми заболевшими и Азов, где заразились восемь человек. При этом Ростов остается аутсайдером по соблюдению масочного режима.