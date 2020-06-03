rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2020, 08:28

Published 3 июня 2020, 08:28

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Почти 2 тыс человек вылечились после коронавируса в Ростовской области

3 июня 2020, 08:28
Сюжет
Коронавирус
Доля выздоровевших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, составила 36,2% в Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

Так, на 3 июня в регионе переболели коронавирусом 1950 человек. Всего в регионе за последние 24 часа было зарегистрировано 178 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 5373 человек.

При этом лидерами по количеству заражений стали Ростов-на-Дону, где было зафиксировано 116 случаев, Батайск с девятью новыми заболевшими и Азов, где заразились восемь человек. При этом Ростов остается аутсайдером по соблюдению масочного режима.

Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе составил 128 случаев на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения инфекции вырос до 1,2.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика