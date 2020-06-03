Почти 3 млрд руб за два года потратят на содержание дорог в Ростовской области

В общей сложности подрядчикам предстоит обеспечить содержание свыше 7,53 тысячи километров дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная сумма самого дорого контракта составляет 1,23 миллиарда рублей. По нему необходимо будет в течение 2020 и 2021 года обеспечить восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство изолирующего слоя, ликвидировать мешающие движению деревья и поросль и озеленить развязки на протяжении 4,42 тысячи километра дорог в Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Азовском, Аксайском и еще 29 районах области. Работы планируется начать с 1 июля 2020 года и завершить до 30 июня 2021 года.