Почти 3 млрд руб за два года потратят на содержание дорог в Ростовской области

В общей сложности подрядчикам предстоит обеспечить содержание свыше 7,53 тысячи километров дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная сумма самого дорого контракта составляет 1,23 миллиарда рублей. По нему необходимо будет в течение 2020 и 2021 года обеспечить восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство изолирующего слоя, ликвидировать мешающие движению деревья и поросль и озеленить развязки на протяжении 4,42 тысячи километра дорог в Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Азовском, Аксайском и еще 29 районах области. Работы планируется начать с 1 июля 2020 года и завершить до 30 июня 2021 года.
Согласно второму контракту, максимальная стоимость которого составляет 1,22 миллиарда рублей, подрядной организации предстоит содержать 2,25 тысячи километров дорог в 14 районах Ростовской области, а также в Белоглинском районе Краснодарского края. Работы запланированы с 1 июля 2020 года по 1 июня 2022 года.
Максимальная сумма третьего контракта составляет 502,9 миллиона рублей. За эти деньги планируется проводить работы по содержанию 855,6 километра дорог в Веселовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком и Сальском районах с 1 июля 2020 года по 1 июня 2022 года.
В общей сложности на работы планируется направить свыше 2,9 миллиарда рублей.