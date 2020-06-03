rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 3 млрд руб за два года потратят на содержание дорог в Ростовской области

3 июня 2020, 06:13
Фото: mindortrans.donland.ru
Министерство транспорта Ростовской области объявило три аукциона, победителям которых предстоит оказывать услуги по содержанию дорог, следует из сообщений на портале госзакупок.

В общей сложности подрядчикам предстоит обеспечить содержание свыше 7,53 тысячи километров дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная сумма самого дорого контракта составляет 1,23 миллиарда рублей. По нему необходимо будет в течение 2020 и 2021 года обеспечить восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство изолирующего слоя, ликвидировать мешающие движению деревья и поросль и озеленить развязки на протяжении 4,42 тысячи километра дорог в Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Азовском, Аксайском и еще 29 районах области. Работы планируется начать с 1 июля 2020 года и завершить до 30 июня 2021 года.

Согласно второму контракту, максимальная стоимость которого составляет 1,22 миллиарда рублей, подрядной организации предстоит содержать 2,25 тысячи километров дорог в 14 районах Ростовской области, а также в Белоглинском районе Краснодарского края. Работы запланированы с 1 июля 2020 года по 1 июня 2022 года.

Максимальная сумма третьего контракта составляет 502,9 миллиона рублей. За эти деньги планируется проводить работы по содержанию 855,6 километра дорог в Веселовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком и Сальском районах с 1 июля 2020 года по 1 июня 2022 года.

В общей сложности на работы планируется направить свыше 2,9 миллиарда рублей.

Материалы по теме
Более 46 млн руб потратят на ремонт дороги в НовошахтинскеРемонт дороги по Ростовскому выезду в Новочеркасске закончат до конца июня
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00