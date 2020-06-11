Четверг в Ростове: пять жертв от COVID, лекарство от «короны» и увольнение прокуроров

Posted 11 июня 2020, 14:19
Published 11 июня 2020, 14:19
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
На 11 июня число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 220 человек, а общее количество инфицированных составило 6954. При этом уже на протяжении шести дней властям региона удается сдерживать коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составил 0,99. Если и в пятницу, 12 июня, этот показатель окажется не выше 1, то власти смогут приступить ко второму этапу снятия ограничительных мер в регионе.
За сутки число вылечившихся после коронавируса увеличилось до 2702 человек или почти 39% всех заболевших.
Однако за 24 часа болезнь унесла жизни сразу пятерых пациентов. Жертвами болезни стали 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической системы, 78-летняя женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, 51-летний мужчина с эндокринным заболеванием, поздно обратившийся за медицинской помощью, 42-летний мужчина с хроническим неврологическим заболеванием и 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
Таким образом смертность от COVID-19 в регионе составила 0,84%, а число погибших от инфекции достигло 59 человек.
Загруженность «ковидных» госпиталей в регионе составляет 31%, а всего с коронавирусом госпитализированы 714 пациентов, под аппаратами ИВЛ находятся 26 из них.
При этом власти Ростовской области отчитались о поступлении в регион препарата «Авифавир» для лечения коронавируса. Ростовская область вошла в число 35 российских регионов, получивших первую партию лекарства от «короны». В общей сложности до конца месяца производитель направит в регионы 60 тысяч курсов препарата, а при необходимости увеличит выпуск до 2 миллионов курсов в год.
Российское лекарство является вторым в мире препаратом против коронавируса. «Авифавир» был создан на базе японского «Фавипиравира», блокирующего размножение коронавируса. «Препарат имеется в Ростовской области. Он входит в схему лечения при среднетяжёлых и тяжёлых случаях», — пояснили в в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.
В четверг в СМИ появилась информация об увольнении прокурора Ростовской области Юрия Баранова. Проработавший в должности главного прокурора восемь лет Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководить ведомством Баранов должен был до 2022 года.
До назначения в Ростовской области Баранов в течение пяти лет был прокурором Красноярского края, до этого занимал посты от следователя до прокурора Правобережного района города Липецка. Начинал карьеру стажером следователя Грязинской межрайонной прокуратуры Липецкой области.
В след за Юрием Барановым заявления по собственному желанию написали также написали заместитель прокурора Новочеркасска Александр Ширинов, прокурор Азовского район Аслан Джиоев, города Ростова — Петр Треглазов, зампрокурора области Алексей Рощин. Однако свои заявления они еще не подали.
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