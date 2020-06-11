Четверг в Ростове: пять жертв от COVID, лекарство от «короны» и увольнение прокуроров

В четверг в Ростовской области от коронавируса умерли сразу пять пациентов, власти отчитались о наличии препарата от COVID-19, а главный прокурор Ростовской области и четверо его коллег подали в отставку. Все самое важное за день в обзоре RostovGazeta.

На 11 июня число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 220 человек, а общее количество инфицированных составило 6954. При этом уже на протяжении шести дней властям региона удается сдерживать коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составил 0,99. Если и в пятницу, 12 июня, этот показатель окажется не выше 1, то власти смогут приступить ко второму этапу снятия ограничительных мер в регионе. За сутки число вылечившихся после коронавируса увеличилось до 2702 человек или почти 39% всех заболевших. Однако за 24 часа болезнь унесла жизни сразу пятерых пациентов. Жертвами болезни стали 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической системы, 78-летняя женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, 51-летний мужчина с эндокринным заболеванием, поздно обратившийся за медицинской помощью, 42-летний мужчина с хроническим неврологическим заболеванием и 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Таким образом смертность от COVID-19 в регионе составила 0,84%, а число погибших от инфекции достигло 59 человек. Загруженность «ковидных» госпиталей в регионе составляет 31%, а всего с коронавирусом госпитализированы 714 пациентов, под аппаратами ИВЛ находятся 26 из них. При этом власти Ростовской области отчитались о поступлении в регион препарата «Авифавир» для лечения коронавируса. Ростовская область вошла в число 35 российских регионов, получивших первую партию лекарства от «короны». В общей сложности до конца месяца производитель направит в регионы 60 тысяч курсов препарата, а при необходимости увеличит выпуск до 2 миллионов курсов в год. Российское лекарство является вторым в мире препаратом против коронавируса. «Авифавир» был создан на базе японского «Фавипиравира», блокирующего размножение коронавируса. «Препарат имеется в Ростовской области. Он входит в схему лечения при среднетяжёлых и тяжёлых случаях», — пояснили в в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу. В четверг в СМИ появилась информация об увольнении прокурора Ростовской области Юрия Баранова. Проработавший в должности главного прокурора восемь лет Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководить ведомством Баранов должен был до 2022 года. До назначения в Ростовской области Баранов в течение пяти лет был прокурором Красноярского края, до этого занимал посты от следователя до прокурора Правобережного района города Липецка. Начинал карьеру стажером следователя Грязинской межрайонной прокуратуры Липецкой области. Напомним, что доход главного прокурора Ростовской области Юрия Баранова составил 3,5 миллиона рублей в 2019 году. А в мае 2020 года В Ростовской области за взятку задержали с поличным прокурора Пролетарского района Сергея Калитвинцева. В след за Юрием Барановым заявления по собственному желанию написали также написали заместитель прокурора Новочеркасска Александр Ширинов, прокурор Азовского район Аслан Джиоев, города Ростова — Петр Треглазов, зампрокурора области Алексей Рощин. Однако свои заявления они еще не подали.