Эксгумацию тел солдат вермахта предлагают провести в Ростове

Он добавил, что останки немецких солдат хоронят не на территории Германии, а в специализированном мемориальном кладбище около города Апшеронска в Краснодарском крае. «Я там был — безупречно чисто, ни одной травинки. Два раза в день кладбище полностью убирается. Упал листочек — его убирают пылесосом. Видя наши мемориалы, смотреть на то, в каком виде захоронения немецких солдат — это, конечно, очень больно. И захоронения наших солдат — за которыми мы, поисковики „Миус-Фронта“, смотрим в Германии — гораздо хуже, чем места погребений немецких солдат у нас. Это тоже стыдно», — рассказал руководитель объединения.