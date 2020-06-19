Эксгумацию тел солдат вермахта предлагают провести в Ростове

Кудряков сообщил, что захоронения немецких солдат есть за Братским кладбищем, в Нахичевани, за гостиницей «Ростов» и в других местах. «Только крупных на территории Ростова порядка 50, потому что шло сражение и немцы несли огромнейшие потери. И конечно же, хоронили своих погибших на территории города», — отметил руководитель поискового объединения.
Он сообщил, что поисковики работают с международной организацией «Мемориал» и общественной организацией «Фольксбунд». «Но до недавнего времени наш совет ветеранов был резко против работы этой организации на территории Ростова. Живы ветераны Великой Отечественной войны, живы жители Ростова, которые видели эти зверства. Их можно понять. Как им кажется, поднимается тема увековечения памяти», — отметил Андрей Кудряков.
Он добавил, что останки немецких солдат хоронят не на территории Германии, а в специализированном мемориальном кладбище около города Апшеронска в Краснодарском крае. «Я там был — безупречно чисто, ни одной травинки. Два раза в день кладбище полностью убирается. Упал листочек — его убирают пылесосом. Видя наши мемориалы, смотреть на то, в каком виде захоронения немецких солдат — это, конечно, очень больно. И захоронения наших солдат — за которыми мы, поисковики „Миус-Фронта“, смотрим в Германии — гораздо хуже, чем места погребений немецких солдат у нас. Это тоже стыдно», — рассказал руководитель объединения.
По его словам, чтобы произошла эксгумация немецких солдат на территории Ростовской области, нужна большая общественная дискуссия. «Но первый голос за ветеранами и свидетелями оккупации, их мнение должно быть основополагающим», — считает Андрей Кудряков. Он добавил, что это предложение все еще может быть преждевременным.