Эксперт рассказал, почему в небе над Ростовом появилось солнечное гало

«Это явление связано с переотражением и разложением в спектр света, происходящем на кристалликах льда в верхних слоях атмосферы. Встречается не очень часто, но и не очень уж прям редко — обычно несколько раз в год, но чаще зимой, нежели летом», — сообщил Николай Демин. Он предположил, что гало появилось летом, потому что в соответствующих слоях атмосферы сложились нужные условия: высокая влажность и низкая температура.