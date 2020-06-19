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Эксперт рассказал, почему в небе над Ростовом появилось солнечное гало

19 июня 2020, 12:08
Фото: Николай Демин
Солнечное гало над Ростовом появилось из-за переотражения и разложения света, следует из слов сотрудника Астрономической Обсерватории парка имени Максима Горького Николая Демина.
Фото: Николай Демин

В пятницу ростовчане заметили над городом гало вокруг солнца.

«Это явление связано с переотражением и разложением в спектр света, происходящем на кристалликах льда в верхних слоях атмосферы. Встречается не очень часто, но и не очень уж прям редко — обычно несколько раз в год, но чаще зимой, нежели летом», — сообщил Николай Демин. Он предположил, что гало появилось летом, потому что в соответствующих слоях атмосферы сложились нужные условия: высокая влажность и низкая температура.

Собеседник также отметил, что это явление не астрономическое, а чисто метеорологическое. «Связано с атмосферой Земли, а не с небесными телами», — пояснил Николай Демин.

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