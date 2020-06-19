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Историк попросил школы взять шефство над захоронениями солдат в Ростове

19 июня 2020, 18:32
Фото: pixabay.com
Школьникам стоит следить за братскими могилами и памятниками в Ростове, считает историк, старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

«Сейчас не модно учитывать советский опыт, но все же обращу внимание на заботу о тех захоронениях, которые находятся рядом с учебным заведением. Шефство над братскими могилами, памятниками и так далее», — следует из его слов на круглом столе в пятницу. Он предложил, чтобы школьники хотя бы раз в месяц, особенно когда много листьев, убирали такие места по графику. «Это займет два часа. Прошли, собрали мешки в мусор, полили — и нормально. А девчонки могут посадить цветы сезонные. Потом не поднимется рука их вырывать или издеваться, шашлыки жарить на вечном огне, на горшке сидеть пялиться на братской могиле», — считает историк.

Фото: RostovGazeta

Он полагает, что эту инициативу надо как-то довести до руководителей и главное — до учащихся. «Может быть, через департамент образования, министерство образования или как-то еще. Школы, лицеи, колледжи — [охватить] хотя бы это звено, не берем высшую школу», — добавил Афанасенко.

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