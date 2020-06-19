Историк попросил школы взять шефство над захоронениями солдат в Ростове

«Сейчас не модно учитывать советский опыт, но все же обращу внимание на заботу о тех захоронениях, которые находятся рядом с учебным заведением. Шефство над братскими могилами, памятниками и так далее», — следует из его слов на круглом столе в пятницу. Он предложил, чтобы школьники хотя бы раз в месяц, особенно когда много листьев, убирали такие места по графику. «Это займет два часа. Прошли, собрали мешки в мусор, полили — и нормально. А девчонки могут посадить цветы сезонные. Потом не поднимется рука их вырывать или издеваться, шашлыки жарить на вечном огне, на горшке сидеть пялиться на братской могиле», — считает историк.