Конкурсное производство банку «Донинвест» продлили еще на полгода

Конкурсный управляющий указал на незавершенные мероприятия в рамках процедуры банкротства, имущество банка выставлено на торги и не взыскана дебиторская задолженность. Кроме того, он сообщил о намерении привлечь контролирующие банк лица к субсидиарной ответственности.