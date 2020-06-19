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Конкурсное производство банку «Донинвест» продлили еще на полгода

19 июня 2020, 15:02
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО КБ «Донинвест» и продлил банку конкурсное производств, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Конкурсный управляющий указал на незавершенные мероприятия в рамках процедуры банкротства, имущество банка выставлено на торги и не взыскана дебиторская задолженность. Кроме того, он сообщил о намерении привлечь контролирующие банк лица к субсидиарной ответственности.

Отчет управляющий представит 12 ноября.

ООО КБ «Донинвест» лишился лицензии в 2014 году из-за «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Спустя несколько месяцев Арбитражный суд признал организацию банкротом.

В отношении владельцев и менеджеров банка «Донинвест», которые обвинялись в хищениях, был вынесен приговор.

Так, владелец банков «Донинвест» и «Западный» Александр Григорьев приговорен к девяти годам колонии.

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