Конкурсное производство банку «Донинвест» продлили еще на полгода

Конкурсный управляющий указал на незавершенные мероприятия в рамках процедуры банкротства, имущество банка выставлено на торги и не взыскана дебиторская задолженность. Кроме того, он сообщил о намерении привлечь контролирующие банк лица к субсидиарной ответственности.
Отчет управляющий представит 12 ноября.
ООО КБ «Донинвест» лишился лицензии в 2014 году из-за «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Спустя несколько месяцев Арбитражный суд признал организацию банкротом.
В отношении владельцев и менеджеров банка «Донинвест», которые обвинялись в хищениях, был вынесен приговор.
Так, владелец банков «Донинвест» и «Западный» Александр Григорьев приговорен к девяти годам колонии.