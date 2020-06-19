Ростовчане не знают, где хоронят останки найденных солдат Великой Отечественной войны

По словам Андрея Кудрякова, около десяти лет назад поисковики столкнулись с тем, что найденных солдат хоронили в неподходящих для этого местах. «Именно тогда поисковое объединение при широкой поддержке ветеранов, общественников, научных деятелей вышло с предложением сделать место захоронений на Кумженском мемориале, который тогда просто гиб: растягивался на металл, был по сути городской свалкой», — рассказал руководитель поискового объединения. Как он отметил, поисковикам было непросто привести мемориал в то состояние, в котором он находится сейчас.