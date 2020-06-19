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Ростовчане не знают, где хоронят останки найденных солдат Великой Отечественной войны

19 июня 2020, 15:03
Фото: pixabay.com
Сейчас найденных солдат Великой Отечественной войны хоронят на Северном кладбище, но до этого места сложно добраться и далеко не все о нем знают, рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт», научный сотрудник ЮНЦ РАН Андрей Кудряков на круглом столе в пятницу.

По словам Андрея Кудрякова, около десяти лет назад поисковики столкнулись с тем, что найденных солдат хоронили в неподходящих для этого местах. «Именно тогда поисковое объединение при широкой поддержке ветеранов, общественников, научных деятелей вышло с предложением сделать место захоронений на Кумженском мемориале, который тогда просто гиб: растягивался на металл, был по сути городской свалкой», — рассказал руководитель поискового объединения. Как он отметил, поисковикам было непросто привести мемориал в то состояние, в котором он находится сейчас.

Фото: RostovGazeta

«Там похоронены почти 500 человек. Но на данный момент захоронения приостановлены. Бывший глава администрации Сергей Иванович Горбань сказал, что этого хватит. Почему, не объяснил. Однозначно диалог с администрацией будет возобновлен, потому что сейчас мы хороним всех, кого находим, на Северном кладбище», — сообщил Андрей Кудряков. Он добавил, что до этого кладбища зачастую невозможно добраться родственникам, поисковикам, людям со всего мира, чтобы почтить память погибших и проверить состояние могил.

«Я был свидетелем, когда родственники курсанта из Белоруссии приехали в Ростов и растерялись. Встретили машину ДПС, которая привезла их на Кумженский мемориал, потому что все знали, где хоронят найденных солдат. Сейчас спроси у любого человека, сотрудника полиции, где хоронят солдат. Никто и не скажет. Это неприемлемо», — отметил Андрей Кудряков. Поэтому, как сообщил специалист, поисковики надеются возобновить захоронения на мемориале Кумженской рощи: там есть для этого площадь.

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