Адские пробки: ремонт моста через реку в Ростовской области не закончили в срок

«На этой части моста дорожники меняют гидроизоляцию и верхние слои дорожного покрытия. Движение транспорта как в сторону Краснодара, так и Москвы идет по двум полосам левого моста. Скорость движения по нему на время ремонта снижена до 50 км/ч, на подходах к нему — до 70 км/ ч. Работы на правой части моста планируется завершить в июле. Затем дорожники приступят к ремонтным работам на левой части моста — в сторону Москвы», — сообщает пресс-служба ГК «Автодор».Ежедневно в пробках на трассе на этом участке застревают сотни автомобилистов, иногда затор растягивается на несколько километров.