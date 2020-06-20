Адские пробки: ремонт моста через реку в Ростовской области не закончили в срок

Контракт на ремонт моста через реку Кундручья в Красносулинском районе выиграла московская компания ООО Строительная компания «Вертикаль» в сентябре прошлого года. Начальная цена контракта (заказчик ГК «Российские автомобильные дороги») стоила 153,4 млн рублей, СК «Вертикаль» выиграла в конкурсе, предложив, 152,7 млн рублей. Заявку на участие в конкурсе на ремонт этого моста подала еще одна компания, данные которой не раскрываются. Вторая фирма не стала снижать цену заявки и проиграла.
Судя по документам, опубликованным на сайте Госзакупок, ремонт мостов через реку Кундрючья на км 979+729 (левый, правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» в Ростовской области должны были завершить еще 2 июня.
Однако, ремонтные работы продолжаются до сегодняшнего дня, направление движения на трассе меняют, сейчас закрыт правый мост в направлении Краснодара.
«На этой части моста дорожники меняют гидроизоляцию и верхние слои дорожного покрытия. Движение транспорта как в сторону Краснодара, так и Москвы идет по двум полосам левого моста. Скорость движения по нему на время ремонта снижена до 50 км/ч, на подходах к нему — до 70 км/ ч. Работы на правой части моста планируется завершить в июле. Затем дорожники приступят к ремонтным работам на левой части моста — в сторону Москвы», — сообщает пресс-служба ГК «Автодор».Ежедневно в пробках на трассе на этом участке застревают сотни автомобилистов, иногда затор растягивается на несколько километров.
В пробке в эти жаркие дни стоят более часа простые автомобилисты, фуры, а также маршрутки, не оснащенные кондиционерами. Узнать, почему подрядчик не успел в срок завершить ремонтные работы на мосту, пока не удалось.
Редакция RostovGazeta направит соответствующий запрос в ГК «Автодор».