Отменить парад Победы попросили губернатора Ростовской области

Парад Победы пройдет 24 июня в Ростове и Новочеркасске, в столице Дона его посмотрят более сотни приглашенных ветеранов ВОВ. Ветеранов и сопровождающих их людей обеспечат масками и перчатками, перед парадом волонтеров проверят на коронавирус. Трибуны могут вместить тысячу человек, в 2020 году на них разместят не более 170 участников.