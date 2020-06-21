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Отменить парад Победы попросили губернатора Ростовской области

21 июня 2020, 12:39
Фото: пресс-служба ЮВО
Губернатора Ростовской области Василия Голубева просят отменить назначенный на 24 июня парад Победы, соответствующее обращение главе региону направила партия "Яблоко".

Как говорится в письме, решение о проведении парада является неправильным с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации в области. Учитывая, что Ростовская область находится на шестом месте среди российских регионов по числу выявленных случаев коронавируса, проведение парада может привести к росту количества больных.

Отмечается, что уже несколько российских регионов отменили проведение парада, хотя в них число заболевших значительно ниже, чем в Ростовской области.

Парад Победы пройдет 24 июня в Ростове и Новочеркасске, в столице Дона его посмотрят более сотни приглашенных ветеранов ВОВ. Ветеранов и сопровождающих их людей обеспечат масками и перчатками, перед парадом волонтеров проверят на коронавирус. Трибуны могут вместить тысячу человек, в 2020 году на них разместят не более 170 участников.

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