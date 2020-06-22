Сразу трех перебросчиков задержали возле колоний в Ростове и Новочеркасске

«Более полусотни мобильных телефонов попытались передать осужденным в ИК-2 (Ростов-на-Дону), ИК-14 (Новочеркасск) и лечебно-исправительное учреждение № 20 (Шахты)», — сказано в сообщении.
Возле колонии в Ростове задержали мужчину 1988 года рождения, у которого изъяли три свертка с 32 сотовыми телефонами. В этот же день пресекли попытку переброса десяти сотовых телефонов на территорию лечебно-исправительного учреждения № 20 в Шахтах.
Кроме того, девять мобильников и зарядные устройства к ним пытался перекинуть через ограду ИК-14 в Новочеркасске житель области 1992 года рождения.
По всем фактам проводят проверку.