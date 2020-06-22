Сразу трех перебросчиков задержали возле колоний в Ростове и Новочеркасске

Возле колонии в Ростове задержали мужчину 1988 года рождения, у которого изъяли три свертка с 32 сотовыми телефонами. В этот же день пресекли попытку переброса десяти сотовых телефонов на территорию лечебно-исправительного учреждения № 20 в Шахтах.