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Сразу трех перебросчиков задержали возле колоний в Ростове и Новочеркасске

22 июня 2020, 10:39
Фото: 61.фсин.рф
В Ростовской области задержали троих человек, пытавшихся перекинуть запрещенные предметы на территории исправительных колоний, сообщили в региональном ГУФСИН.

«Более полусотни мобильных телефонов попытались передать осужденным в ИК-2 (Ростов-на-Дону), ИК-14 (Новочеркасск) и лечебно-исправительное учреждение № 20 (Шахты)», — сказано в сообщении.

Возле колонии в Ростове задержали мужчину 1988 года рождения, у которого изъяли три свертка с 32 сотовыми телефонами. В этот же день пресекли попытку переброса десяти сотовых телефонов на территорию лечебно-исправительного учреждения № 20 в Шахтах.

Кроме того, девять мобильников и зарядные устройства к ним пытался перекинуть через ограду ИК-14 в Новочеркасске житель области 1992 года рождения.

По всем фактам проводят проверку.

Ранее в ростовскую колонию пытались перекинуть пакеты с наркотиками.

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#Новости#Происшествия
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