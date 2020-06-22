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Трое детей утонули в Ростовской области за один день

22 июня 2020, 12:37
Фото: rostov.sledcom.ru
Трое малолетних детей утонули за один день в Ростовской области, сообщили в региональном СУ СК РФ.

За воскресенье в области утонули два мальчика возрастом 1 год и 4 года, а также шестилетняя девочка.

Девочка пришла на реку Дон в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района вместе с родителями. Семья отдыхала на необорудованном для купания месте и оставшаяся без присмотра девочка зашла в воду и утонула.

Годовалый мальчик, оставшийся без присмотра родителей, утонул в декоративном пруду в Батайске. Четырехлетний мальчик пришел на реку Аюта в Октябрьском районе с бабушкой и дедушкой и тоже утонул из-за невнимательности взрослых.

«Как показывает следственная практика, основной причиной гибели малолетних детей на воде является недостаточный контроль со стороны взрослых», — говорится в сообщении следкома.

Отмечается, что о всем фактам гибели малолетних проводят доследственную проверку.

Кроме того, за месяц в Ростовской области утонули три человека.

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#Новости#Происшествия
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