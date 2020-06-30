Жители Таганрога пожаловались на опасный для детей скалодром

Автор публикации разместил фото скалодрома, который находится в Приморском парке. По его словам, он располагается на бетонных плитах.
«Многие приходят сюда отдохнуть на пляже, для детей поставили аттракцион. Никого не смущает, что снизу бетонные плиты. Если ребенок упадет, то может получить травмы», — говорится в подписи к фото.
Житель Таганрога добавил, что необходимо огородить эту территорию, если все работы не завершены. Некоторые пользователи в комментариях проблем в этом не увидели.
«Как мы раньше жили, с деревьев падали, с гаражей падали… Сейчас дети стали немощнее?», — прозвучало в комментариях.