Неизвестный с гранатой ограбил банк в Ростове

В декабре 2019 года мужчину, который пытался ограбить банк, и сбежал в руках с предметом, похожим на гранату, объявили в розыск. Тогда инцидент произошел в одном из банков на Ворошиловском проспекте: мужчина в медицинской маске и куртке «Газовой службы» потребовал деньги у сотрудника банка, в после его отказа сбежал.