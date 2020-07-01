Неизвестный с гранатой ограбил банк в Ростове

Ранее в телеграм-канале «Че по Ростову» появилось сообщение о том, что в районе 11 утра в среду мужчина в голубой рубашке зашел в отделение банка на Космонавтов, 19. Он достал гранату и потребовал деньги. Преступник получил около миллиона рублей и валюту, затем скрылся во дворах.
«В полицию поступило сообщение об ограблении в одном из банков Ростова-на-Дону», — сообщил сотрудник ведомства. Он уточнил, что полицейские пытаются установить личность и задержать подозреваемых в совершении преступления.
В декабре 2019 года мужчину, который пытался ограбить банк, и сбежал в руках с предметом, похожим на гранату, объявили в розыск. Тогда инцидент произошел в одном из банков на Ворошиловском проспекте: мужчина в медицинской маске и куртке «Газовой службы» потребовал деньги у сотрудника банка, в после его отказа сбежал.