Цены на продукты с начала года в Ростовской области выросли почти на 5%

Так, по статистике, наибольший рост цен отмечается в категории продовольственных товаров, включая алкогольные напитки. Они подорожали в среднем на 4,9% с начала года и на 0,4% за месяц.
Цены на непродовольственные товары выросли на 1,8% с начала года и на 0,4% по сравнению с апрелем. Платные услуги населению выросли в цене на 0,8% с января 2020 года.
Как сообщалось ранее стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области в мае выросла на 6,4% с начала года и составила 3986 рублей.