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Цены на продукты с начала года в Ростовской области выросли почти на 5%

1 июля 2020, 07:44
Фото: pixabay.com
Индекс потребительских цен в мае 2020 года в Ростовской области составил к январю 102,6%, сообщается на сайте Ростовстата

Так, по статистике, наибольший рост цен отмечается в категории продовольственных товаров, включая алкогольные напитки. Они подорожали в среднем на 4,9% с начала года и на 0,4% за месяц.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,8% с начала года и на 0,4% по сравнению с апрелем. Платные услуги населению выросли в цене на 0,8% с января 2020 года.

Как сообщалось ранее стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области в мае выросла на 6,4% с начала года и составила 3986 рублей.

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#Новости#Экономика
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