Тяжело больного ростовского зоолога арестовали в Шри-Ланке из-за мертвых жуков

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, такое решение принял суд этой страны, судья также отказал трем местным предпринимателям, которые хотели поручиться за ростовчанина.
При этом Игнатенко увезли на скорой прямо из зала суда из-за высокой температуры и открывшегося желудочного кровотечения. Сам зоолог не считает себя виновным, поскольку все виды флоры и фауны, якобы найденные в номере гостиницы ростовчанина полицией Шри-Ланки, являются распространенными в стране. Кроме того, он уверяет, что мертвых жуков собирал вне заповедников.
По данным издания «Интерфакс», как сообщил адвокат Игнатенко Георгий Сухов, решение об аресте его подзащитного не было принято и под стражу он не заключен, в документах была допущена ошибка. Александр находится на свободе на лечении.
Игнатенко вместе с друзьями обвинили в уничтожении 277 жуков.