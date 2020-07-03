Тяжело больного ростовского зоолога арестовали в Шри-Ланке из-за мертвых жуков

При этом Игнатенко увезли на скорой прямо из зала суда из-за высокой температуры и открывшегося желудочного кровотечения. Сам зоолог не считает себя виновным, поскольку все виды флоры и фауны, якобы найденные в номере гостиницы ростовчанина полицией Шри-Ланки, являются распространенными в стране. Кроме того, он уверяет, что мертвых жуков собирал вне заповедников.