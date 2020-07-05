rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФК «Ростов» в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов»

4 июля 2020, 21:38
Фото: vk.com/fcrostov
ФК «Ростов» и Крылья Советов» не смогли «размочить» счет в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги, говорится в сообщении футбольного клуба.

Матч, который прошел в Самаре, закончился счетом 0:0.

По словам главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, команде с трудом удалось собрать 11 игроков. «К сожалению, травма у Чистякова. И так у нас народу не много, ещё и травма у Димы. Остальные без травм. Поиграли», сообщил он в интервью после встречи с самарцами. При этом Карпин отметил, что у его подопечных возникли проблемы с атаками, и это связано с физическим сосстоянием футболистов.

По результатам игры ФК «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, получив 43 очка.

Материалы по теме
Работающий в убыток ФК «Ростов» купил 17-летнего игрокаФК «Ростов» продолжает набирать в команду подростков
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58