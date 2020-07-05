ФК «Ростов» в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Матч, который прошел в Самаре, закончился счетом 0:0.
По словам главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, команде с трудом удалось собрать 11 игроков. «К сожалению, травма у Чистякова. И так у нас народу не много, ещё и травма у Димы. Остальные без травм. Поиграли», сообщил он в интервью после встречи с самарцами. При этом Карпин отметил, что у его подопечных возникли проблемы с атаками, и это связано с физическим сосстоянием футболистов.
По результатам игры ФК «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, получив 43 очка.