ФК «Ростов» в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов»

По словам главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, команде с трудом удалось собрать 11 игроков. «К сожалению, травма у Чистякова. И так у нас народу не много, ещё и травма у Димы. Остальные без травм. Поиграли», сообщил он в интервью после встречи с самарцами. При этом Карпин отметил, что у его подопечных возникли проблемы с атаками, и это связано с физическим сосстоянием футболистов.