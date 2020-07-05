Крупного попугая розеллу заметили в парке имени Октября в Ростове

«У кого улетел такой красавец-попугай? Ищите его в парке имени Октября», — написал очевидец и сообщил, что попугая в парке видели утром в воскресенье.
Как пишут пользователи, замеченный в парке попугай относится к виду розелла, представители которого вырастают до 30 сантиметров в длину и имеют яркое заметное оперение.
«Это розелла. Они вообще дикие по своей природе. Тяжело будет словить», — написала одна из ростовчанок. «Наша тоже улетела, я виновата, давно дело было, что мы только не делали, так и не вернулась», — рассказала другая подписчица.
Ранее в Ростове на Рабочей площади заметили краснохвостого жако, который, как выяснилось, сбежал из зоомагазина.