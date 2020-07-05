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Крупного попугая розеллу заметили в парке имени Октября в Ростове

5 июля 2020, 10:49
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В парке имени Октября в Ростове-на-Дону заметили крупного яркого попугая, спокойно сидящего на дереве, сообщили очевидцы в соцсети.

«У кого улетел такой красавец-попугай? Ищите его в парке имени Октября», — написал очевидец и сообщил, что попугая в парке видели утром в воскресенье.

Как пишут пользователи, замеченный в парке попугай относится к виду розелла, представители которого вырастают до 30 сантиметров в длину и имеют яркое заметное оперение.

«Это розелла. Они вообще дикие по своей природе. Тяжело будет словить», — написала одна из ростовчанок. «Наша тоже улетела, я виновата, давно дело было, что мы только не делали, так и не вернулась», — рассказала другая подписчица.

Ранее в Ростове на Рабочей площади заметили краснохвостого жако, который, как выяснилось, сбежал из зоомагазина.

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