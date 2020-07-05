В свалку превратили отдыхающие Кумженскую рощу в Ростове

«Привезли покушать, увезите хотя бы после себя упаковку и посуду с собой! Не засоряйте вокруг!», — писали разгневанные ростовчане. «Там и возле воды не лучше, куча стекла битого, стаканчики, упаковка всяких забегаловок, раз смог дойти туда, значит можешь и мусор обратно забрать», — поддержали другие пользователи.