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В свалку превратили отдыхающие Кумженскую рощу в Ростове

5 июля 2020, 13:29
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Кучи мусора оставили после себя отдыхающие в Кумженской роще в Ростове-на-Дону, сообщили очевидцы в соцсети.

Как пишут очевидцы, вся территория популярного у ростовчан места отдыха захламлена обертками от еды и прочим мусором. Мусор высыпается из переполненных контейнеров и валяется вокруг скамеек.

«Привезли покушать, увезите хотя бы после себя упаковку и посуду с собой! Не засоряйте вокруг!», — писали разгневанные ростовчане. «Там и возле воды не лучше, куча стекла битого, стаканчики, упаковка всяких забегаловок, раз смог дойти туда, значит можешь и мусор обратно забрать», — поддержали другие пользователи.

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