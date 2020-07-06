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Подросток утонул в Каменске-Шахтинском во время купания в городском водоеме

6 июля 2020, 17:31
Фото: rostov-gorod.ru
В Каменске-Шахтинском во время купания в необорудованном для этих целей водоеме утонул 15-летний подросток, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел 6 июля на непредназначенном для купания водоеме в микрорайоне Лиховском. Подросток отплыл от брега и начал тонуть, его тело с признаками утопления обнаружили спустя несколько часов.

По факту происшествия проводят доследственную проверку, для выяснения всех обстоятельств назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Жителям области напоминают, что чаще всего дети тонут, купаясь без присмотра взрослых из-за неспособности правильно оценить свои силы, и просят не оставлять у водоемов одного даже относительно взрослого ребенка.

Днем ранее в Ростовской области утонул 17-летний парень, пытаясь спасти тонущую сестру.

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#Новости#Происшествия
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