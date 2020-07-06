Подросток утонул в Каменске-Шахтинском во время купания в городском водоеме

Инцидент произошел 6 июля на непредназначенном для купания водоеме в микрорайоне Лиховском. Подросток отплыл от брега и начал тонуть, его тело с признаками утопления обнаружили спустя несколько часов.
По факту происшествия проводят доследственную проверку, для выяснения всех обстоятельств назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Жителям области напоминают, что чаще всего дети тонут, купаясь без присмотра взрослых из-за неспособности правильно оценить свои силы, и просят не оставлять у водоемов одного даже относительно взрослого ребенка.