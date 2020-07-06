В Таганроге потратят 140 млн руб на ремонт дорог

Рабочие сделали новое асфальтобетонное покрытие, установили бортовые камни и поребрики. Также нанесли дорожную разметку и поставили знаки.
Отмечается, что вдоль переулка есть детская больница и станция переливания крови.
«В этом году по нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ отремонтируют девять улиц. Их длина составляет девять километров», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.
Отмечается, что на реализацию нацпроекта выделили 140,7 миллиона рублей. На данный момент отремонтированы 2-й Лодочный и 2-й Переулок. Также работы завершены на улицах Чехова и Сызранова.
Ремонт осталось провести на улицах Лесная Биржа, Мирная, Морозова, в переулке 15-й Новый.