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В Таганроге потратят 140 млн руб на ремонт дорог

6 июля 2020, 08:36
Фото: donland.ru
В Таганроге завершили капитальный ремонт дороги в переулке Каркасный, сообщили в правительстве Ростовской области.

Рабочие сделали новое асфальтобетонное покрытие, установили бортовые камни и поребрики. Также нанесли дорожную разметку и поставили знаки.

Отмечается, что вдоль переулка есть детская больница и станция переливания крови.

«В этом году по нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ отремонтируют девять улиц. Их длина составляет девять километров», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.

Отмечается, что на реализацию нацпроекта выделили 140,7 миллиона рублей. На данный момент отремонтированы 2-й Лодочный и 2-й Переулок. Также работы завершены на улицах Чехова и Сызранова.

Ремонт осталось провести на улицах Лесная Биржа, Мирная, Морозова, в переулке 15-й Новый.

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