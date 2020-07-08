Член ОП обратился в Генпрокуратуру из-за упразднения памятников природы в Ростове

Как сообщается в постановлении № 559 от 18 июня 2020 года «О некоторых особо охраняемых природных территориях регионального значения» № 559, статуса памятников природы лишаются: Дендропарк в Мартыновском районе, Приазовская степь в Мясниковском районе, урочище «Церковный рынок» в Семикаракорском районе, Дендрологический парк Волгодонска, «Группа деревьев» Таганрога, «Дубы-долгожители» Таганрога, роща «Дубки» Таганрога, насаждения зоопарка Ростова.
Бурлаков заявил, что к нему обратилась инициативная группа граждан с коллективным письмом. Ростовчане недовольны решением властей об упразднении некоторых памятников природы Ростовской области. Власти в 2017 году, как отмечает Бурлаков, уже совершали попытку упразднить памятники природы, тогда вмешались общественники.
«В ходе работы с данным обращением мной уже подготовлены запросы в Генеральную прокуратуру РФ и Минприроды РФ с просьбой проверить законность и обоснованность подобного решения. Ситуацию буду держать на личном контроле», — пишет Сергей Бурлаков.