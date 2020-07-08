Член ОП обратился в Генпрокуратуру из-за упразднения памятников природы в Ростове

Бурлаков заявил, что к нему обратилась инициативная группа граждан с коллективным письмом. Ростовчане недовольны решением властей об упразднении некоторых памятников природы Ростовской области. Власти в 2017 году, как отмечает Бурлаков, уже совершали попытку упразднить памятники природы, тогда вмешались общественники.