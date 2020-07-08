Девушка-подросток утонула на базе отдыха в Ростовской области

Инцидент произошел 8 июля на базе отдыха, где девушка находилась вместе с матерью и прыгала в воду с дерева.
Во время одного из прыжков девушка не выплыла, ее тело достали из воды с признаками утопления. Погибшей пытались оказать первую помощь, но было уже поздно.
Следком по факту происшествия начал доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
В последнее время в Ростовской области участились случаи утопления детей, в конце июня только за один день утонули трое малолетних возрастом от одного года до шести лет. Во всех случаях дети остались без присмотра взрослых.