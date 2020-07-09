В Новочеркасске уволили полицейских, которые брали взятки

Подозреваемыми оказались два оперуполномоченных отдела уголовного розыска и их 32-летний знакомый. Последний выступал в роли посредника.
«Полицейские узнали, что местный житель совершил кражу алкоголя из магазина. Они предложили ему за 150 тысяч рублей избежать наказания», — сказано в сообщении.
Отмечается, что деньги потерпевший должен был передать через посредника. В задержании фигурантов участвовали сотрудники регионального УФСБ.
По данному факту завели уголовное дело, после чего подозреваемых уволили. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.