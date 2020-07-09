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В Новочеркасске уволили полицейских, которые брали взятки

9 июля 2020, 17:50
Фото: pixabay
В Новочеркасске уволили со службы двух сотрудников полиции, которые попались на взятке, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Подозреваемыми оказались два оперуполномоченных отдела уголовного розыска и их 32-летний знакомый. Последний выступал в роли посредника.

«Полицейские узнали, что местный житель совершил кражу алкоголя из магазина. Они предложили ему за 150 тысяч рублей избежать наказания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги потерпевший должен был передать через посредника. В задержании фигурантов участвовали сотрудники регионального УФСБ.

По данному факту завели уголовное дело, после чего подозреваемых уволили. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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#Новости#Происшествия
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