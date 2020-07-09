В Новочеркасске уволили полицейских, которые брали взятки

В Новочеркасске уволили со службы двух сотрудников полиции, которые попались на взятке, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Подозреваемыми оказались два оперуполномоченных отдела уголовного розыска и их 32-летний знакомый. Последний выступал в роли посредника. «Полицейские узнали, что местный житель совершил кражу алкоголя из магазина. Они предложили ему за 150 тысяч рублей избежать наказания», — сказано в сообщении. Отмечается, что деньги потерпевший должен был передать через посредника. В задержании фигурантов участвовали сотрудники регионального УФСБ. По данному факту завели уголовное дело, после чего подозреваемых уволили. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Материалы по теме Полицейский получил условный срок за взятку от насильника в Таганроге Пойманных на взятке полицейских отстранили от работы в Ростове На взятке поймали чиновника Минприроды в Ростовской области