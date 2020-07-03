На взятке поймали чиновника Минприроды в Ростовской области

По версии следствия, в апреле 2020 года специалист Волгодонского межрайонного отдела потребовал от предпринимателя, который занимается сбором и обработкой природного камня, каждый месяц платить ему 20% от прибыли. В противном случае чиновник пригрозил предпринимателю постоянными проверками и привлечением к административной ответственности.