На взятке поймали чиновника Минприроды в Ростовской области

По версии следствия, в апреле 2020 года специалист Волгодонского межрайонного отдела потребовал от предпринимателя, который занимается сбором и обработкой природного камня, каждый месяц платить ему 20% от прибыли. В противном случае чиновник пригрозил предпринимателю постоянными проверками и привлечением к административной ответственности.
Чиновник был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при получении 55 тысяч рублей.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. «По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.