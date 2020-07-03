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На взятке поймали чиновника Минприроды в Ростовской области

3 июля 2020, 16:50
Фото: pixabay.com
Сотрудника межрайонного отдела управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области подозревают в получении взятки, сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, в апреле 2020 года специалист Волгодонского межрайонного отдела потребовал от предпринимателя, который занимается сбором и обработкой природного камня, каждый месяц платить ему 20% от прибыли. В противном случае чиновник пригрозил предпринимателю постоянными проверками и привлечением к административной ответственности.

Чиновник был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при получении 55 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. «По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.

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