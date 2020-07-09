rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростовской области предложили Басте пост президента футбольного клуба

9 июля 2020, 04:52
Фото: donland.ru
Замглавы Ростовской области Игорь Гуськов предложил рэперу Басте стать президентом футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону», сообщили в правительстве региона.

С 2013 года президентом является сам Гуськов. Это предложение прозвучало на встрече с болельщиками и игроками клуба.

«В данный момент клубу необходима перезагрузка. Целесообразнее будет, если президентом станет Василий Вакуленко (Баста) или новый другой человек. Выборы должны состояться с учетом мнения фанатов», — заявил Гуськов.

Он добавил, что областная субсидия в 17 миллионов рублей также сохранится за ФК СКА. На мероприятия обозначили дальнейшие цели, в том числе победа в каждом матче.

Кроме того, клуб хочет вернуть бывших игроков СКА. Стало известно, что у команды появится собственный гимн.

Напомним, что Баста является владельцем футбольного клуба.

Материалы по теме
ФК «Ростов» продолжает набирать в команду подростковЗа отсутствие масок РФС оштрафовал ФК «Ростов» на рекордную сумму ФК «Ростов» проиграл «Уфе» в матче чемпионата России
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00