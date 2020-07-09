Власти Ростовской области предложили Басте пост президента футбольного клуба

С 2013 года президентом является сам Гуськов. Это предложение прозвучало на встрече с болельщиками и игроками клуба.
«В данный момент клубу необходима перезагрузка. Целесообразнее будет, если президентом станет Василий Вакуленко (Баста) или новый другой человек. Выборы должны состояться с учетом мнения фанатов», — заявил Гуськов.
Он добавил, что областная субсидия в 17 миллионов рублей также сохранится за ФК СКА. На мероприятия обозначили дальнейшие цели, в том числе победа в каждом матче.
Кроме того, клуб хочет вернуть бывших игроков СКА. Стало известно, что у команды появится собственный гимн.
Напомним, что Баста является владельцем футбольного клуба.