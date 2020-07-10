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Незаконный канал миграции ликвидировали в Ростовской области

10 июля 2020, 08:37
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области задержали пять человек, которые незаконно помогали мигрантам находиться в России, сообщили в региональном УМВД.

Задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Фигуранты продавали иностранцам фальшивые документы, которые давали право жить и работать в России. Каждый иностранец платил от трех до семи тысяч рублей. Покупателей уверяли, что документы являются подлинниками.

«Всего провели 15 обысков в местах концентрации мигрантов. В результате обнаружили 96 иностранцев, необоснованно поставленных на миграционный учет и имеющих фальшивые документы», — сказано в сообщении. Отмечается, что у подозреваемых нашли различные бланки, а также 2,5 миллиона рублей. По факту организации незаконной миграции завели уголовное дело.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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