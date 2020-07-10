Незаконный канал миграции ликвидировали в Ростовской области

Задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Фигуранты продавали иностранцам фальшивые документы, которые давали право жить и работать в России. Каждый иностранец платил от трех до семи тысяч рублей. Покупателей уверяли, что документы являются подлинниками.
«Всего провели 15 обысков в местах концентрации мигрантов. В результате обнаружили 96 иностранцев, необоснованно поставленных на миграционный учет и имеющих фальшивые документы», — сказано в сообщении. Отмечается, что у подозреваемых нашли различные бланки, а также 2,5 миллиона рублей. По факту организации незаконной миграции завели уголовное дело.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.