Незаконный канал миграции ликвидировали в Ростовской области

«Всего провели 15 обысков в местах концентрации мигрантов. В результате обнаружили 96 иностранцев, необоснованно поставленных на миграционный учет и имеющих фальшивые документы», — сказано в сообщении. Отмечается, что у подозреваемых нашли различные бланки, а также 2,5 миллиона рублей. По факту организации незаконной миграции завели уголовное дело.