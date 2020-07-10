Семь детей утонули в Ростовской области с начала лета

Так, в пятницу в хуторе Веселый без присмотра остался двухлетний ребенок и утонул в бассейне. Два дня назад погибла 16-летняя девушка, находившаяся у реки Северский Донец вместе с подругой и матерью.
Кроме того, 7 июля 11-летний мальчик находился на пляже в Волгодонске и зашел в воду, когда его мать отошла. Ему стало плохо и он утонул.
Чаще всего дети гибнут из-за того, что купаются в необорудованных или запрещенных местах. Причиной также становится то, что взрослые не следят за детьми.
«Если взрослые оставляют возле водоемов несовершеннолетних, это может привести к трагедии, несмотря на принимаемые меры безопасности», — заявил замглавы региона Игорь Гуськов.