rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семь детей утонули в Ростовской области с начала лета

10 июля 2020, 18:58
Фото: pixabay
В Ростовской области с наступлением летнего периода в водоемах погибли семеро несовершеннолетних, сообщили в правительстве региона.

Так, в пятницу в хуторе Веселый без присмотра остался двухлетний ребенок и утонул в бассейне. Два дня назад погибла 16-летняя девушка, находившаяся у реки Северский Донец вместе с подругой и матерью.

Кроме того, 7 июля 11-летний мальчик находился на пляже в Волгодонске и зашел в воду, когда его мать отошла. Ему стало плохо и он утонул.

Чаще всего дети гибнут из-за того, что купаются в необорудованных или запрещенных местах. Причиной также становится то, что взрослые не следят за детьми.

«Если взрослые оставляют возле водоемов несовершеннолетних, это может привести к трагедии, несмотря на принимаемые меры безопасности», — заявил замглавы региона Игорь Гуськов.

Материалы по теме
Девушка-подросток утонула на базе отдыха в Ростовской областиДвухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе частного дома в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00