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Житель Дагестана избил подростка в Ростове из-за колонки за 2,5 тысячи рублей

10 июля 2020, 14:00
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в нападении на 17-летнего подростка, говорится в сообщении регионального СКР.

Так, уголовное дело было возбуждено в отношении 26-летнего жителя Дагестана. По версии следствия, 8 июля мужчина напал на улице Береговой на незнакомого ему 17-летнего парня. Он ударил подростка несколько раз кулаком в голову, затем отобрал у него музыкальную колонку стоимостью 2,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следователи проверяют, может подозреваемый быть причастным к совершению аналогичных преступлений.

Ранее ночные грабители, забравшиеся в птичник одного из дворов в поселке Глубокий, убили хозяйку дома и ее сожителя. Погибшие пытались предотвратить кражу кур. Однако злоумышленники зарезали обоих.

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