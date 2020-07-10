Житель Дагестана избил подростка в Ростове из-за колонки за 2,5 тысячи рублей

Так, уголовное дело было возбуждено в отношении 26-летнего жителя Дагестана. По версии следствия, 8 июля мужчина напал на улице Береговой на незнакомого ему 17-летнего парня. Он ударил подростка несколько раз кулаком в голову, затем отобрал у него музыкальную колонку стоимостью 2,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления.
Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следователи проверяют, может подозреваемый быть причастным к совершению аналогичных преступлений.
Ранее ночные грабители, забравшиеся в птичник одного из дворов в поселке Глубокий, убили хозяйку дома и ее сожителя. Погибшие пытались предотвратить кражу кур. Однако злоумышленники зарезали обоих.