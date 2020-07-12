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Девушка-мотоциклист погибла по вине пьяного водителя в Ростове

12 июля 2020, 13:05
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В ночь на 12 июля в Ростове-на-Дону по вине пьяного водителя погибла 28-летняя девушка -мотоциклист, сообщили очевидцы в соцсети.

ДТП произошло на Левобережной, девушка двигалась в колонне, когда со встречной полосы выскочил автомобиль.

В результате столкновения девушка погибла на месте. Как показало медосвидетельствование, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

«На этом участке дороги идут два поворота примерно под 90 градусов. Соответственно, там стоят знаки ограничения скорости 40 километров в час», — сказано в сообщении.

Кроме того, утром в воскресенье при столкновении двух иномарок и КамАЗа погибла женщина, семь человек, включая троих детей, получили травмы разной степени тяжести.

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#Новости#Происшествия
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