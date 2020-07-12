Девушка-мотоциклист погибла по вине пьяного водителя в Ростове

ДТП произошло на Левобережной, девушка двигалась в колонне, когда со встречной полосы выскочил автомобиль.
В результате столкновения девушка погибла на месте. Как показало медосвидетельствование, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
«На этом участке дороги идут два поворота примерно под 90 градусов. Соответственно, там стоят знаки ограничения скорости 40 километров в час», — сказано в сообщении.
Кроме того, утром в воскресенье при столкновении двух иномарок и КамАЗа погибла женщина, семь человек, включая троих детей, получили травмы разной степени тяжести.