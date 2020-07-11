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До пяти человек увеличилось число погибших в ДТП под Ростовом

11 июля 2020, 12:32
Фото: pixabay.com
Водитель Kia Cerato, ставший виновником смертельного ДТП в Багаевском районе, тоже умер от полученных травм в больнице, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в ночь на субботу на трассе Ростов - Волгодонск. Водитель иномарки пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112. В отечественном автомобиле находились трое взрослых и ребенок семи-восьми лет, все они погибли на месте.

Водителя Kia доставили в больницу, где он позже также умер.

Прокуратура Ростовской области начала проверку обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее два Hyundai столкнулись лоб в лоб в Ростовской области, два человека погибли, трое, в том числе четырехлетний ребенок, получили различные травмы.

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#Новости#Происшествия
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