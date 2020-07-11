До пяти человек увеличилось число погибших в ДТП под Ростовом

Авария произошла в ночь на субботу на трассе Ростов - Волгодонск. Водитель иномарки пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112. В отечественном автомобиле находились трое взрослых и ребенок семи-восьми лет, все они погибли на месте.