Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

Инцидент произошел примерно в 01.30 мск на 67-м километре трассы Ростов — Волгодонск. Водитель Kia Cerato, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112.
В отечественном автомобиле находились трое взрослых и ребенок 2012 года рождения, все они погибли. Также пострадал водитель иномарки.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Кроме того, вечером 10 июля на улице Нансена в Ростове столкнулись четыре автомобиля, в результате один человек погиб, одного доставили в больницу.