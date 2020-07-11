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Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

11 июля 2020, 10:43
Фото: pixabay.com
Четыре человека, включая ребенка, погибли в ночь на субботу в ДТП в Багаевском районе, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел примерно в 01.30 мск на 67-м километре трассы Ростов — Волгодонск. Водитель Kia Cerato, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112.

В отечественном автомобиле находились трое взрослых и ребенок 2012 года рождения, все они погибли. Также пострадал водитель иномарки.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Кроме того, вечером 10 июля на улице Нансена в Ростове столкнулись четыре автомобиля, в результате один человек погиб, одного доставили в больницу.

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#Новости#Происшествия
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