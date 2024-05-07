В Ростовской области жители вызывают соседей на дуэль и рассекают по могилам на авто

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В полиции рассказали подробности задержания дебошира в поселке Темерницкий в Аксайском районе. Мужчина, будучи пьяным, решил вызвать на дуэль своих соседей. Вооруженного травматическим оружием местного жителя прибыли задержать полицейские.
Мужчина открыл в их сторону стрельбу и случайно угодил себе же в живот. Полицейские не пострадали. Раненого дебошира доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Правонарушитель задержан. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела.
В социальных сетях опубликовали видео происшествия в Таганроге. Там внедорожник влетел на территорию Мариупольского кладбища. Машина раздавила и повалила несколько надгробий.
Очевидцы насчитали около десятка разрушенных могил. Они предположили, что водитель значительно превысил скорость, но не справился с управлением.
В ГИБДД подробностями расследования инцидента не делились.
Космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС. Попал в объектив Артемьева и Ростов-на-Дону.
«Традиционно, в преддверии Дня Победы публикую Города-Герои, Города воинской славы и Города трудовой доблести из космоса!» — написал в социальных сетях космонавт.
Помимо Ростова, Артемьев запечатлел Москву, Севастополь, Волгоград и Новороссийск.