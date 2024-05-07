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Published Сегодня, 15:15

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В Ростовской области вызывают соседей на дуэль и сносят могилы внедорожником

В Ростовской области жители вызывают соседей на дуэль и рассекают по могилам на авто

7 мая 2024, 15:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области вызывают соседей на дуэль и сносят могилы внедорожником
В Таганроге внедорожник разнес Мариупольское кладбище, тем временем житель поселка Темерницкий вызвал на дуэль соседей и полицию, а космонавт сфотографировал Ростова-на-Дону прямо с МКС.

Неудачливый дуэлянт

В полиции рассказали подробности задержания дебошира в поселке Темерницкий в Аксайском районе. Мужчина, будучи пьяным, решил вызвать на дуэль своих соседей. Вооруженного травматическим оружием местного жителя прибыли задержать полицейские.

Мужчина открыл в их сторону стрельбу и случайно угодил себе же в живот. Полицейские не пострадали. Раненого дебошира доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Правонарушитель задержан. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела.

Житель Ростовской области вызвал соседей на дуэль и открыл стрельбу по полиции
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Разбитые могилы

В социальных сетях опубликовали видео происшествия в Таганроге. Там внедорожник влетел на территорию Мариупольского кладбища. Машина раздавила и повалила несколько надгробий.

Очевидцы насчитали около десятка разрушенных могил. Они предположили, что водитель значительно превысил скорость, но не справился с управлением.

В ГИБДД подробностями расследования инцидента не делились.

Там внедорожник влетел на территорию Мариупольского кладбища.Там внедорожник влетел на территорию Мариупольского кладбища.
Там внедорожник влетел на территорию Мариупольского кладбища.
Фото: ТГ-канал «ЧП Таганрог»
В Таганроге внедорожник разгромил могилы Мариупольского кладбища
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Фото из космоса

Космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС. Попал в объектив Артемьева и Ростов-на-Дону.

«Традиционно, в преддверии Дня Победы публикую Города-Герои, Города воинской славы и Города трудовой доблести из космоса!» — написал в социальных сетях космонавт.

Помимо Ростова, Артемьев запечатлел Москву, Севастополь, Волгоград и Новороссийск.

Космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС.Космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС.
Космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС.
Фото: космонавт Олег Артемьев
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#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Транспорт#Происшествия
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