Житель Ростовской области вызвал соседей на дуэль и открыл стрельбу по полиции

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Происшествие случилось в одной из многоэтажек в поселке Темерницкий. Пьяный местный житель в неадекватном состоянии с травматическим оружием решил вызвать на дуэль соседей. Успокаивать дуэлянта прибыли сотрудники полиции. Мужчина выпустил в их сторону два выстрела, а затем случайно попал себе в живот.
Дебошира доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Оружие мужчины изъяли, сам он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее дебошир в Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер.