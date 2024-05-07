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Житель Ростовской области вызвал соседей на дуэль, но выстрелил в себя

Житель Ростовской области вызвал соседей на дуэль и открыл стрельбу по полиции

7 мая 2024, 12:54
Фото: wikimedia.org
Житель Ростовской области вызвал соседей на дуэль, но выстрелил в себя
В поселке Темерницкий неадекватный мужчина получил ранение в попытке сначала напасть на соседей, а затем на полицию, рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек в поселке Темерницкий. Пьяный местный житель в неадекватном состоянии с травматическим оружием решил вызвать на дуэль соседей. Успокаивать дуэлянта прибыли сотрудники полиции. Мужчина выпустил в их сторону два выстрела, а затем случайно попал себе в живот.

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Дебошира доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Оружие мужчины изъяли, сам он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее дебошир в Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер.

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