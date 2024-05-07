Житель Ростовской области вызвал соседей на дуэль и открыл стрельбу по полиции

Происшествие случилось в одной из многоэтажек в поселке Темерницкий. Пьяный местный житель в неадекватном состоянии с травматическим оружием решил вызвать на дуэль соседей. Успокаивать дуэлянта прибыли сотрудники полиции. Мужчина выпустил в их сторону два выстрела, а затем случайно попал себе в живот.