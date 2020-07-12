Мотоциклисты ищут свидетелей жуткого ДТП, в котором погибла 28-летняя ростовчанка

Авария произошла около 23.00 в субботу на улице Левобережной. По предварительной информации, водитель BMW врезался в колонну мотоциклистов. Иномарка снесла 28-летнюю Екатерину Антоненко, которая находилась за рулем байка. В результате ДТП от полученных травм она скончалась.
«Колонна направлялась домой, когда произошла авария. Скоростной режим или разметку мотоциклисты не нарушали. Я присутствовал во время медоствидетельствования водителя, он был пьян. Мы просим всех свидетелей, у кого есть регистраторы, поделиться видеозаписями», — комментирует Борис Мазурчик.
Екатерина долгое время состояла в мотодвижении «Мотовольница». У погибшей остался маленький сын.
Если у вас есть запись момента аварии, просьба связаться с Борисом по телефону: 8 (988) 567-88-17