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Мотоциклисты ищут свидетелей жуткого ДТП, в котором погибла 28-летняя ростовчанка

12 июля 2020, 16:49
Фото: "Мотовольница"/Борис Мазурчик
Екатерина Антоненко
В Ростове-на-Дону мотоциклисты ищут свидетелей аварии, в результате которой в субботу вечером погибла 28-летняя девушка, рассказал RostovGazeta член мотодвижения «Мотовольница» Борис Мазурчик.

Авария произошла около 23.00 в субботу на улице Левобережной. По предварительной информации, водитель BMW врезался в колонну мотоциклистов. Иномарка снесла 28-летнюю Екатерину Антоненко, которая находилась за рулем байка. В результате ДТП от полученных травм она скончалась.

«Колонна направлялась домой, когда произошла авария. Скоростной режим или разметку мотоциклисты не нарушали. Я присутствовал во время медоствидетельствования водителя, он был пьян. Мы просим всех свидетелей, у кого есть регистраторы, поделиться видеозаписями», — комментирует Борис Мазурчик.

Екатерина долгое время состояла в мотодвижении «Мотовольница». У погибшей остался маленький сын.

Если у вас есть запись момента аварии, просьба связаться с Борисом по телефону: 8 (988) 567-88-17

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#Новости#Происшествия
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