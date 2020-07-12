Мотоциклисты ищут свидетелей жуткого ДТП, в котором погибла 28-летняя ростовчанка

«Колонна направлялась домой, когда произошла авария. Скоростной режим или разметку мотоциклисты не нарушали. Я присутствовал во время медоствидетельствования водителя, он был пьян. Мы просим всех свидетелей, у кого есть регистраторы, поделиться видеозаписями», — комментирует Борис Мазурчик.