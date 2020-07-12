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Закрывать парки на ночь планируют в Ростове

12 июля 2020, 14:12
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону рассматривают возможность введения запрета на посещение зон отдыха в парках после 22.00 мск, рассказала замглавы администрации города Елена Кожухова.

Как пишет donnews.ru, с такой просьбой обратились директора ростовских парков, причина - акты вандализма по ночам.

«Конечно, парк это общественное место, в которое мы не можем закрывать вход после 22.00. Но обстоятельства вынуждают нас принимать какие-то меры. Мы над этим думаем», — прокомментировала Кожухова.

Как факт чиновница привела случай кражи скамеек из парка Осенний после благоустройства. Как оказалось, вырвал и унес скамьи не подросток, а взрослый человек 35 лет.

Кроме того, директора парков попросили оборудовать систему автополива, которая позволит высадить больше цветов и кустарников. Власти пообещали решить эту проблему в следующем году.

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