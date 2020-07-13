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Бутылкой порезали ягодицы посетителя ресторана в Ростове

13 июля 2020, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полиция проводит проверку по факту драки в одном из ресторанов в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ресторане «Южный» на Левобережной в ночь на понедельник. По предварительной информации, молодые люди устроили драку, из-за чего именно произошел конфликт — неизвестно.

Участники перепалки находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент, по словам источника в правоохранительных органах, мужчина напал на парня с бутылкой, порезав ему ягодицы.

Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. «В полицию поступило заявление, по данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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#Новости#Эксклюзив#Происшествия
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