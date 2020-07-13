Бутылкой порезали ягодицы посетителя ресторана в Ростове

Инцидент произошел в ресторане «Южный» на Левобережной в ночь на понедельник. По предварительной информации, молодые люди устроили драку, из-за чего именно произошел конфликт — неизвестно.
Участники перепалки находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент, по словам источника в правоохранительных органах, мужчина напал на парня с бутылкой, порезав ему ягодицы.
Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. «В полицию поступило заявление, по данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.