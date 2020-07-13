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Фейком назвал слухи о своем уходе с поста президента ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц

13 июля 2020, 10:14
Фото: vk.com/fcrostov
В ФК «Ростов» опровергли слухи об изменении кадрового состава команды, говорится в сообщении клуба.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о скором уходе из футбольного клуба «Ростов» президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина, а также главного спортивного менеджера Алексея Рыскина. Причины смены команды управленцев в клубе журналист раскрыть отказался. При этом многие эксперты заявили, что информация Карпова, скорее всего, является фейком.

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц спустя несколько дней слухи о своем уходе решил развеять.

«Это неправда», — заявил он.

Ранее СМИ уже «отправляли в отставку» главного тренера клуба Валерия Карпина. Тогда он также заявил, что его контракт рассчитан на пять лет? и уходить он не собирается.

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