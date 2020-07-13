Фейком назвал слухи о своем уходе с поста президента ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о скором уходе из футбольного клуба «Ростов» президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина, а также главного спортивного менеджера Алексея Рыскина. Причины смены команды управленцев в клубе журналист раскрыть отказался. При этом многие эксперты заявили, что информация Карпова, скорее всего, является фейком.
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц спустя несколько дней слухи о своем уходе решил развеять.
«Это неправда», — заявил он.
Ранее СМИ уже «отправляли в отставку» главного тренера клуба Валерия Карпина. Тогда он также заявил, что его контракт рассчитан на пять лет? и уходить он не собирается.