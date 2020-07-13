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Силовики задержали шесть боевиков ИГ в Ростовской области, один погиб

13 июля 2020, 11:26
Фото: ЦОС ФСБ России
Пять членов сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» задержаны, один погиб во время задержания в субботу в Азовском районе Ростовской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В Азовском районе сотрудники ФСБ пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников группировки «Исламское государство», запрещенных в России. В состав ячейки входили шесть жителей Ростовской области из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России.

Сообщается, что преступники готовили нападения на полицейских, а также планировали теракты медучреждения и школы. В Ростове позже задержали еще пятерых членов группировки. В домах преступников проведены обыски, правоохранители изъяли боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также наркотики.

«При попытке задержать главаря группы последний открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ России, привел в действие самодельное взрывное устройство, получив при этом ранения, несовместимые с жизнью», — сообщает ФСБ.

Среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. Возбуждены уголовные дела по статьям: «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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