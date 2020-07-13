Силовики задержали шесть боевиков ИГ в Ростовской области, один погиб

Сообщается, что преступники готовили нападения на полицейских, а также планировали теракты медучреждения и школы. В Ростове позже задержали еще пятерых членов группировки. В домах преступников проведены обыски, правоохранители изъяли боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также наркотики.