В Ростовской области раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты в больницах и школах

Во время обыска у задержанных изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики. Против террористов возбудили уголовные дела по трем статьям: «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».