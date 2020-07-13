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В Ростовской области раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты в больницах и школах

13 июля 2020, 10:27
Фото: ЦОС ФСБ России
Ячейку запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» выявили в Ростовской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как пишет РИА «Новости», члены ячейки готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также теракты в школах и больницах.

В состав ячейки входили шесть жителей Ростовской области, уроженцев других регионов России и республик Средней Азии.

Во время обыска у задержанных изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики. Против террористов возбудили уголовные дела по трем статьям: «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее в Ростове осудили приехавшего из Сирии террориста.

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#Новости#Происшествия
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