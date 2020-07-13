Скандальный депутат покинет коммунистов, чтобы стать губернатором Ростовской области

Депутат Законодательного собрания VI созыва, руководитель фракции «Коммунисты России» в Ростовской области Вахтанг Козаев известен своими противоречивыми заявлениями. Недавно он заявил, что стоит прекратить «безобразие» с проверкой документов у прохожих и позволить людям выходить на работу.
«Если бы этот вирус действительно был, тогда он бы был и в Белоруссии», — сказал в апреле депутат.
Козаев решил стать кандидатом на пост губернатора Ростовской области от «Партии социальной защиты», так как лидер «КР» ему отказывал в этой возможности.
«Сурайкин (Максим Сурайкин — лидер партии „Коммунисты России“) отказал Козаеву в выдвижении, поэтому он пользуется своими старыми связями и знакомствами. Руководство нашей партии пошло ему навстречу», — заявила Самойлова.