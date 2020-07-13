rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скандальный депутат покинет коммунистов, чтобы стать губернатором Ростовской области

13 июля 2020, 12:36
Фото: zsro.ru
КОЗАЕВ Вахтанг
Руководитель фракции «Коммунисты России» в Ростовской области Вахтанг Козаев решил покинуть партию, чтобы выдвинуться в качестве кандидата на пост губернатора региона от «Партии социальной защиты», рассказала RostovGazeta председатель регионального отделения организации Арина Самойлова.

Депутат Законодательного собрания VI созыва, руководитель фракции «Коммунисты России» в Ростовской области Вахтанг Козаев известен своими противоречивыми заявлениями. Недавно он заявил, что стоит прекратить «безобразие» с проверкой документов у прохожих и позволить людям выходить на работу.

«Если бы этот вирус действительно был, тогда он бы был и в Белоруссии», — сказал в апреле депутат.

Козаев решил стать кандидатом на пост губернатора Ростовской области от «Партии социальной защиты», так как лидер «КР» ему отказывал в этой возможности.

«Сурайкин (Максим Сурайкин — лидер партии „Коммунисты России“) отказал Козаеву в выдвижении, поэтому он пользуется своими старыми связями и знакомствами. Руководство нашей партии пошло ему навстречу», — заявила Самойлова.

Материалы по теме
Стали известны кандидаты на пост губернатора Ростовской областиГолубев стал четвертым кандидатом на должность губернатора Ростовской областиВасилий Голубев стал кандидатом на пост губернатора
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28