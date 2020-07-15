Бывший ростовский депутат попросил Путина спасти собор Святой Софии

Саввиди обратился к главе государства от имени Федеральной национально-культурной автономии греков России с открытым письмом, в котором попросил его включиться в борьбу за статус собора, который власти Турции решили передать под мечеть.
«Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов», — уточнил бизнесмен в своем обращении к главе государства. Он добавил, что эти события могут негативно сказаться на геополитической ситуации в мире.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Документ был подписан после того, как за это проголосовал Госсовет Турции.