Бывший ростовский депутат попросил Путина спасти собор Святой Софии

«Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов», — уточнил бизнесмен в своем обращении к главе государства. Он добавил, что эти события могут негативно сказаться на геополитической ситуации в мире.