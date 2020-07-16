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Главному ветеринару Ростова избрали меру пресечения по делу о взятках

16 июля 2020, 18:11
Фото: pxhere.com
Начальника ГБУ РО «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Владимира Гаврилова заключили под стражу по делу о взятках, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В декабре прошлого года правоохранители задержали с поличным при получении взяток начальника ветконтроля и организационно-правовой работы Юрия Селиванова, главного ветврача «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Дмитрия Хегая, а также ветврачей Армана Панояна и Дмитрия Новикова. Следователи возбудили более восьми уголовных дел по каждому из выявленных эпизодов.

Во время расследовании дела правоохранители получили достоверные сведения об организаторе коррупционных действий ветврачей, им оказался начальник «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Владимир Гаврилов. Он был задержан на рабочем месте 14 июля.

«Гаврилову предъявлено обвинение сразу в двух эпизодах по статье «Получение взятки». Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»», - рассказал источник.

Возможно, Гаврилов причастен к еще нескольким эпизодам коррупционных преступлений. Следователи в настоящий момент занимаются выявлением всех должностных лиц, причастных к этим преступлениям.

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