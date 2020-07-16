Главному ветеринару Ростова избрали меру пресечения по делу о взятках

В декабре прошлого года правоохранители задержали с поличным при получении взяток начальника ветконтроля и организационно-правовой работы Юрия Селиванова, главного ветврача «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Дмитрия Хегая, а также ветврачей Армана Панояна и Дмитрия Новикова. Следователи возбудили более восьми уголовных дел по каждому из выявленных эпизодов.